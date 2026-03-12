¿Primera advertencia? Abogados de Ángel Muñoz, pareja de Ana Bárbara, piden a Adriana Toval frenar sus declaraciones

Tras destaparse la presunta infidelidad que sufrió Ana Bárbara por parte de su pareja sentimental, Ángel Muñoz, con Adriana Toval, se dio a conocer que los servicios del abogado Guillermo Pous, habrían sido contratados por el afectado. Este es el comunicado con el que el equipo de abogados ‘invitaría’ a Adriana Toval a dejar de hablar de la supuesta relación amorosa que habría sostenido con Ángel Muñoz y que tienen información suficiente para hacer frente a un pleito legal. Aquí los detalles.