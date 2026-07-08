¡Homenajes, cineastas, actores y más! Revelan detalles del Festival de Cine de Guanajuato GIFF 2026
La vigesimonovena edición del GIFF reunirá a las personalidades más importantes del cine y contará con actividades para toda la familia. ¡Aquí los detalles!
Sarah Hoch, directora del Festival de Cine de Guanajuato, nos acompañó para revelar detalles del GIFF 2026, que se tendrá lugar en Guanajuato Capital y San Miguel de Allende del 24 de julio al 12 de agosto. En esta vigesimonovena edición participarán 55 países y 155 películas estarán en competencias. ¿Qué invitados, actores y cineastas veremos en la alfombra roja? ¡No pierdas detalle!