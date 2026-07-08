“Mañana voy a amanecer mejor”, Yolanda Andrade reaparece en redes sociales con un inquietante video
Yolanda Andrade reapareció en redes sociales compartiendo un inquietante video donde habló de su estado de salud y de los dolores que ha sentido estos días.
Yolanda Andrade compartió un inquietante video en redes sociales donde habla de su estado de salud y del dolor que sufre en la cabeza, las costillas y otras partes del cuerpo. Flor Rubio y Ricardo Casares enviaron sus mejores deseos a la actriz mexicana.