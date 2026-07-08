¿Toxicidad en MasterChef 24/7? Flor Rubio y Ricardo Casares toman partido en la escena de celos de Michelle y Lancer
¿Llegaron las ‘red flags’? Tras la escena de celos entre Michelle y Lancer en MasterChef 24/7, Flor Rubio y Ricardo Casares dejaron claro a quién apoyan.
El chef Poncho enfrentó a Julio y a Ramahá por cuestionarlo sobre su pañuelo y Michelle le hizo una escena de celos a Lancer por hablarle a Ixdit y se desahogó con Carmen. Revive los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 7 de julio 2026.