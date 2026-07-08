¡Luce como Julián Quiñones con estas trenzas explicadas por su trenzador profesional!

¿Quieres lucir unas trenzas como las de Julián Quiñones? Kristal Silva, en Ponte Bonita, recibió a su trenzador profesional, quien explicó cómo replicar estos looks en tendencia. ¿A qué otros jugadores la Selección Mexicana ha peinado Argos Medina? ¡No pierdas detalle!