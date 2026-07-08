¡Luce como Julián Quiñones con estas trenzas explicadas por su trenzador profesional!
¡Peinados de campeonato! El trenzador profesional de Julián Quiñones nos acompañó para enseñarnos cómo lucir unas trenzas como las de Julián Quiñones.
¿Quieres lucir unas trenzas como las de Julián Quiñones? Kristal Silva, en Ponte Bonita, recibió a su trenzador profesional, quien explicó cómo replicar estos looks en tendencia. ¿A qué otros jugadores la Selección Mexicana ha peinado Argos Medina? ¡No pierdas detalle!