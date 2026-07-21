¿Hubo acuerdo entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez? Esto respondió el productor
Cruz Martínez compartió cómo enfrenta el reciente fallecimiento de su madre y rompió el silencio sobre un supuesto acuerdo legal con Alicia Villarreal.
Cruz Martínez reaccionó a los cuestionamientos sobre los rumores del presunto embarazo de Melenie y rompió el silencio sobre el supuesto acuerdo legal con Alicia Villarreal. ¿En qué va su proceso por presunta violencia familiar y cómo enfrenta el fallecimiento de su madre? Esto contestó Cruz Martínez.