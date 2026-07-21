"¡No todo lo que brilla es oro!”, Cristián de la Fuente teme que se ventilen las elevadas sumas que pagaría a su esposa e hija
Luego de revelar que ha sido víctima de asaltos y robos, Cristián de la Fuente se dijo preocupado porque se ventilen las cifras que pagaría tras su divorcio.
Cristián de la Fuente habló por primera vez y en exclusiva de lo peligroso que puede ser para él que se ventilen las elevadas sumas de dinero que tiene que otorgar por indemnización y pensión a su aún esposa e hija una vez que concluya el proceso de divorcio.