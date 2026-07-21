"¡Es demasiado fácil repetirlo!”, Aislinn Derbez revela la influencia de su padre en su relación con Mauricio Ochmann
Al pronunciarse sobre el momento que atraviesa con Mauricio Ochmann, Aislinn Derbez dejó claro qué no quiso repetir de las relaciones de Eugenio Derbez.
Además de pronunciarse sobre los fuertes rumores de un posible romance tras su reencuentro, Aislinn Derbez reveló la clave para conservar una sana relación con Mauricio Ochmann. ¿Cómo lograron superar el final de su relación? Esto contó la mediática pareja de actores.