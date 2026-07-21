¡Avril Andrade llega por la gloria! Quiere demostrar que puede conquistar Survivor México

Avril Andrade llega a Survivor México La Reliquia en Llamas con la firme convicción de demostrar que su agilidad, destreza y espíritu competitivo serán sus mejores herramientas para avanzar en la competencia. Dispuesta a enfrentar cada reto sin dar un paso atrás, buscará adaptarse rápidamente a las condiciones de la isla, formar alianzas estratégicas y superar cada obstáculo que se presente. Su objetivo es claro: llegar lo más lejos posible y demostrar que tiene todo para convertirse en una de las grandes protagonistas de esta temporada.