¿Volverá a la televisión? Adianez Hernández revela los retos que enfrenta con la hija que tuvo con Augusto Bravo
Adianez Hernández vive un gran momento junto a su primer hija al lado de Augusto Bravo y se sinceró sobre los retos que enfrenta con esta nueva maternidad.
Alejada de los escándalos, Adianez Hernández vive un gran momento junto a su primer hija al lado de Augusto Bravo, con quien estuvo ‘en el ojo del huracán’ por cómo comenzaron su relación. En exclusiva, la actriz se sinceró sobre los retos que enfrenta con esta nueva maternidad.