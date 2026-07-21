¡Adrenalina, tensión y aventura! Así inició la nueva temporada de Survivor México La Reliquia en Llamas

Los problemas llegaron temprano para los Jaguares, mientras que una acalorada discusión entre Zahit y Anahí acaparó la atención. Por su parte, Julio Camejo abrió el corazón y rompió el silencio sobre su divorcio. ¡Revive los mejores momentos del inicio de la nueva temporada de Survivor México La Reliquia en Llamas!