¡Adrenalina, tensión y aventura! Así inició la nueva temporada de Survivor México La Reliquia en Llamas
La rivalidad entre Halcones y Jaguares se vivió al límite en el inicio de la nueva temporada de Survivor México La Reliquia en Llamas. ¡Revive los mejores momentos!
Los problemas llegaron temprano para los Jaguares, mientras que una acalorada discusión entre Zahit y Anahí acaparó la atención. Por su parte, Julio Camejo abrió el corazón y rompió el silencio sobre su divorcio. ¡Revive los mejores momentos del inicio de la nueva temporada de Survivor México La Reliquia en Llamas!