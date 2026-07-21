“No se lo toman en serio": Antrax se molesta con sus compañeros en MasterChef 24/7 por este motivo (VIDEO)

Este martes, los cocineros de MasterChef 24/7 tuvieron una clase especial de servicio con la sommelier profesional Claudia Ibarra. Antrax participó con Las Guapas del Barrio en la práctica y se mostró molesto con algunos de sus compañeros. “No se lo toman en serio”, comentó el concursante a Ixdit luego de que ella le pidió una retroalimentación para todos.