¿Cómo se preparan los binomios de la Cruz Roja? ¡Conoce a Halley y su labor de rescate en el Día Mundial del Perro!
Miembros del equipo USAR de la Cruz Roja Mexicana nos acompañaron en el Día Mundial del Perro para presentarnos a Halley y explicarnos cómo se preparan los binomios.
En el Día Mundial del Perro, recibimos invitados de lujo: auténticos héroes caninos y sus humanos. Y es que esta mañana nos acompañaron Halley y miembros del equipo USAR de la Cruz Roja Mexicana. Checa todo lo que nos contaron sobre su labor como rescatistas en Venezuela y en otros lugares.