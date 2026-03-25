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¿Ya se prepara para cantar? Alejandro Speitzer aclaró los rumores de retomar la música

Alejandro Speitzer sorprendió al confesar que, entre grabaciones, se ‘avienta’ sus canciones y ya le han pedido que regrese a la música. ¿Cambiará la actuación?

Alejandro Speitzer sorprendió al confesar que, entre grabaciones, se ‘avienta’ sus canciones y ya le han pedido que regrese a la música. Por otro lado, habló de su desempeño en distintas disciplinas del medio tras cumplir 100 representaciones de Cruise.

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