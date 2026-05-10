Los Chaka Boy conmueven con emotiva canción dedicada a sus madres en especial del Día de las Madres

Los Chaka Boy protagonizaron uno de los momentos más emotivos del especial del Día de las Madres al presentar en exclusiva una hermosa canción dedicada a sus mamás. Entre recuerdos, sentimientos y mucho cariño, los integrantes lograron conmover al público con una interpretación que rindió homenaje a todas las madres, especialmente a aquellas que ya no están en este mundo, pero siguen viviendo en el corazón de sus hijos.

