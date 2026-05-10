Al Extremo | Programa del 10 de mayo de 2026
Hoy 10 de mayo de 2026, nuestros conductores celebran el Día de las Madres con un programa bastante emotivo y Rahmar Villegas cambia la comida por flores.
Hoy en Al Extremo se festeja 10 de mayo Día de las Madres, no te puede perder este programa donde llegan las Historias del Diablo Becerril y en este caso, Rahmar Villegas cambia la comida por las flores para festejar a las mamás en el Mercado de Jamaica.
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