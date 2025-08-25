¡Volvió la rivalidad! Alfredo Adame reta a Oskarín de Los Destrampados a un “tiro” durante programa en vivo

Alfredo Adame es uno de esos personajes que no tiene filtro a la hora de aparecer en pantalla, lo cual suele terminar en momentos explosivos y enemistades legendarias, como la que tuvo hace unos años con Carlos Trejo.

Uno de sus mayores rivales en televisión también es el ocurrente Oskarín de Los Destrampados, quien ha participado en dos reality shows con Alfredo Adame. Este fin de semana la rivalidad revivió y hasta surgió la promesa de un combate entre ambos personajes.

Alfredo Adame reta a Oskarín de Los Destrampados a un “tiro”

Todo sucedió en Venga La Alegría Fin De Semana, donde este sábado 23 de agosto Los Destrampados prepararon una dinámica con campeones mundiales de trompo.

“¿Con quién te aventarías ‘un trompo’?”, le preguntó Joss a Oskarín al principio del segmento. El payaso respondió que la persona a quien “le tiene muchas ganas”, es Alfredo Adame. De pronto, este último apareció en el foro para responder inmediatamente al reto. “Para lo que se te ofrezca”, dijo en varias ocasiones Alfredo.

El actor y conductor le llamó “cobarde” a Oskarín porque lo retó el año pasado a una pelea, y pidió que les pusieran un ring para que el público viera “la zarandeada que le pongo”.

Oskarín dijo que no le tiene miedo a Adame pero, muy a su estilo, inicialmente le respondió con sarcasmo. “Si yo lo golpeo a mí el INAH me demanda, usted ya es un patrimonio nacional, yo no le puedo pegar”, dijo.

Pero, ante la insistencia, el integrante de Los Destrampados terminó aceptando el reto y pidiendo que le pusieran fecha.

Ya encarrerado, Alfredo Adame dijo que tenía golpes para repartir y hasta involucró a Jawy, Ismael Zhu y Rey Grupero. “Te voy a dar hasta para llevar”, respondió Oskarín.

Joss se encargó de confirmar que el “tiro” sí sucederá y ofreció dos fechas: el sábado 13 ó domingo 14 de septiembre. Pero, aunque los involucrados cerraron su trato con un apretón de manos, quedó pendiente saber cuál de esas dos fechas Alfredo Adame estará disponible.

¿Cuándo nació la rivalidad entre Alfredo Adame y Oskarín de Los Destrampados?

Ellos formaron parte del reality show “Soy Famoso, ¡Sácame de Aquí!”, en 2022. Antes de que Alfredo Adame se convirtiera en ganador de la competencia, trascendió el inicio de su rivalidad con Oskarín.

Cuando Alfredo era líder de su equipo y tuvo un conflicto con el resto de sus compañeros, hubo un momento en que Oskarín le pidió que bajara la voz. El actor estalló en su contra y estuvieron a punto de llegar a los golpes.

Ambas figuras también participaron en el reality show “Abandonados: Asia, La Ruta Del Dragón”.