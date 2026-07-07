"¡No es normal a los 17 años!”, Álvaro Fidalgo elogia a Gilberto Mora

Aunque el camino de México en el Mundial 2026 llegó a su fin, Álvaro Fidalgo confesó cómo vivió la ilusión de representar a todo un país y la increíble unión que la afición demostró en cada partido. Además, se pronunció sobre Gilberto Mora, la joven promesa mexicana, y sobre Guillermo Ochoa. ¿Qué esperar del proceso de Rafa Márquez? Esto reveló ‘El Maguito’.