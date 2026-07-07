"¡Es una historia que se tiene que contar!”, Alex y Chela Lora anuncian bioserie y revelan al posible protagonista

Alex y Chela Lora celebran 46 años de matrimonio compartiendo su vida y el trabajo, pero ¿cómo le hacen para que el amor siga tan vivo? Después de darse el ‘sí' en más de cinco ocasiones y preparar su próxima renovación de votos, Alex y Chela Lora revelan que lanzarán una bioserie celebrando su amor y el rock que han compartido. ¿Quiénes para protagonizar la bioserie? Esto reveló Alex Lora.