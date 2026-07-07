Antrax arrasa en el reto exprés del Chef Diego Niño y gana importante SABOTAJE para MasterChef 24/7 (VIDEO)

El Chef Diego Niño organizó una divertida dinámica en MasterChef 24/7 que consistía en sacar manzanas de una alberca llena de agua y colocarlas en una canasta. Y luego de varias rondas, Michelle, Lancer y Antrax se convirtieron en finalistas, pero solo Ángel pudo llevarse la victoria gracias a que fue mucho más rápido y ágil que el resto de sus compañeros, lo que lo hizo sentirse profundamente emocionado luego de la decepción de que llevó cuando Carmen se ganó el Pin de la semana 8.