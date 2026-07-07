"¡Sigo recibiendo mensajes de fans donde me culpan!”, Edna Monroy estalla tras la separación de Juan Diego Covarrubias y Renata Haro
La conductora Edna Monroy estalló en redes sociales tras ser señalada por los fans como responsable de la separación de Juan Diego Covarrubias y Renata Haro.
Tras la reciente separación de Juan Diego Covarrubias y Renata Haro, su primera exesposa, Edna Monroy explotó en redes por ser señalada como la supuesta responsable de su divorcio. Entre otras cosas, Edna Monroy recordó que decidió guardar silencio, sin embargo, aseguró que todo cambió cuando vio al actor posando junto a otra de sus exparejas, a quien ella habría denunciado por presuntas agresiones. ¿Emprenderá acciones legales contra el actor?