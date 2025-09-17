inklusion logo Sitio accesible
"¡Ya déjenla!”, Ana Bárbara ‘explota’ y defiende Ángela Aguilar y su familia de sus detractores

Tras el ‘hate’ que ha recibido Ángela Aguilar, Ana Bárbara alzó la voz y habló fuerte para defender a la cantante de regional mexicano. Así demostró su molestia.

Tras el ‘hate’ que ha recibido Ángela Aguilar y luego del intento de sabotaje a su reciente presentación durante las fiestas patrias, Ana Bárbara alzó la voz y habló fuerte para defender a la cantante de regional mexicano. Así demostró su molestia sobre el tema.

