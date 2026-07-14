"¡Ha sido el casting que más sufrí!”, Ana Serradilla revela que pudo ser una Chica Bond
Ana Serradilla reveló que hace tiempo estuvo muy cerca de ser una Chica Bond, pero ¿qué la alejó de aparecer en una cita del 007? ¡Aquí todos los detalles!
Ana Serradilla reveló que estuvo muy cerca de aparecer en una de las películas de James Bond y recordó que fue tal la presión que sintió durante el proceso de selección, que después de aquella experiencia decidió priorizar su bienestar emocional por encima de cualquier proyecto. Aquí los detalles.