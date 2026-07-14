¡Resultados al instante! Con este tratamiento podrás lucir un contorno mandibular más definido
Porque hombres y mujeres buscan lucir un rostro más bello, Kristal Silva presentó un tratamiento de perfilado mandibular muy efectivo. ¡Aquí los detalles!
¿Te gustaría definir y armonizar el contorno de tu mandíbula? Kristal Silva, en Ponte Bonita, presentó un tratamiento para lucir un rostro más bello: perfilado mandibular con ácido hialurónico. Checa los detalles del procedimiento, la aplicación y los increíbles resultados en hombres y mujeres.