¡Así celebró Angélica Aragón su cumpleaños en Las Leonas!

Angélica Aragón festejó su cumpleaños trabajando y, después de la primera función de ‘Las Leonas’, sus compañeras de elenco le cantaron las tradicionales mañanitas. ¿Cuál fue el regalo más emotivo que ha recibido en su cumpleaños? Esto contó la consagrada actriz, quien se pronunció sobre el éxito de la puesta en escena.