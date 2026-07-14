“No le vayas a tomar": Chef Édgar Núñez le quita una botella de vino a Lancer en MasterChef 24/7 y hace dura advertencia

Los cocineros de MasterChef 24/7 tuvieron una clase muy interesante sobre el manejo correcto del pollo y aprendieron a hacer una receta con vino de la mano del Chef Édgar Núñez. Lo que nadie se esperaba, es que el “Maestro del fuego” estaría muy pendiente a las botellas que había en la Dark Kitchen y decidió irlas porcionando, por lo que cuando se dio cuenta de que Lancer llevaba un vino completo, le pidió que no le tomara y después optó por quitársela, ya que se dio cuenta de que su preparación todavía no estaba avanzada.