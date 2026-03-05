Anette Michel posa desnuda y revela un inesperado sueño pendiente
Anette Michel, antes de revelar sus impresiones tras posar desnuda, aseguró que ha cumplido sus sueños al conducir los programas de televisión más importantes, aunque aún tiene uno pendiente.
Anette Michel asegura que ha cumplido sus sueños al conducir los programas de televisión más importantes, aunque aún tiene un sueño pendiente. Antes de contar sus impresiones sobre posar desnuda, compartió detalles de lo que le dejó trabajar en MasterChef. ¡No pierdas detalle!