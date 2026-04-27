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¡Más juntos que nunca! Ángela Aguilar y Christian Nodal demuestran que su relación está más fuerte que nunca

El influencer Kunno fue el primero en romper el silencio con una fotos donde dejó ver que Ángela Aguilar y Christian Nodal se encuentran muy bien en su relación, pese a los rumores que se hicieron sobre ellos.

Tras más de un mes lleno de polémica y rumores sobre una posible separación de los cantantes Ángela y Nodal, han compartido diversas publicaciones donde se han dejado ver juntos en su rancho de Zacatecas junto a su amigo íntimo Kunno.

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