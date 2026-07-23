¿Cuántos años de prisión enfrentarían los dueños de Rocky, el perrito atropellado? Aquí los detalles de este y otros sucesos de actualidad

La actualización sobre el caso de Rocky, el perrito de 14 años que murió tras ser arrastrado y atropellado por su dueña. ¿Cuántos años podría pasar en prisión Liliana ‘N’ por estos hechos? Además, el seguimiento al caso de Dafne Quintos, nuevos testimonios y la primera detención derivada de su muerte. También, la sentencia que le dictaron al joven de Michoacán que asesinó a dos maestras.