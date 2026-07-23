"¡Está poseída!”, Ana Bárbara es criticada fuerte por su padre por su labor de madre

Para Ana Bárbara, el cuidado de sus hijos siempre ha sido prioridad, pero desde hace unos meses se ha puesto en duda su desempeño tras ventilarse una fractura familiar. En exclusiva, Antero Ugalde, padre de Ana Bárbara, reveló si, para él, su hija sigue siendo una buena madre. Ahora que se dice que los hijos de Ana Bárbara no viven con ella en California, el papá de Ana Bárbara aclaró si ha tenido contacto con ellos. Además, Antero Ugalde compartió las reflexiones que le han dejado los problemas de salud y reveló si ya dictó su última voluntad.