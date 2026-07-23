"¡No todo está dicho!”, Livia Brito y su abogado explican su plan de acción tras la negativa de amparo
El abogado de Livia Brito explicó cómo enfrentarán la negativa de amparo que la vincularía a proceso por falsedad de declaraciones. ¿Recibiría algún castigo?
Luego de que le negaran el amparo y la vincularan a proceso por falsedad de declaraciones, Livia Brito reapareció ante los medios. Erik Rauda, abogado de la actriz explicó en exclusiva para VLA las acciones que tomaron y qué soluciones alternas podrían encontrar para el caso de Livia Brito.