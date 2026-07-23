¡Ojo con las verduras! ¿Qué hacer ante el cyclospora cayetanensis y la diarrea explosiva? Esto recomiendan los infectólogos

¡Mucho ojo con las verduras! Aprovechando su vista para aplicarle a Mauricio Barcelata la segunda dosis de la vacuna contra herpes, el infectólogo Dr. José Arturo Martínez Orozco nos explicó todo sobre el parásito cyclospora cayetanensis causante de la ‘diarrea explosiva': qué la provoca, cómo se transmite y cómo prevenirla. ¡Toma nota y comparte!