Así anunció Flor Rubio en vivo la muerte de Elsa Aguirre, ícono del cine mexicano
Esta mañana, Flor Rubio compartió la sensible noticia de la muerte de Elisa Aguirre; recordamos a la icónica actriz del cine mexicano con una breve semblanza.
Esta mañana se anunció el fallecimiento de Elsa Aguirre, icónica actriz del cine mexicano. Pasó sus últimos años en su casa de Cuernavaca, Morelos, y murió a los 95 años edad. Así recordamos la trayectoria de Elsa Aguirre, quien brilló en la televisión y la pantalla grande.