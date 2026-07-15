"¡Qué pena que tengas que hablar de alguien que ya no está!”, Zarelea Figueroa arremete contra los señalamientos que hizo Imelda Tuñón sobre Julián Figueroa

Por primera vez, Zarelea Figueroa habló de su sobrino José Julián y aseguró confiar en que la justicia mexicana agilizará el pleito legal que existe entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón para que toda la familia pueda convivir con el menor. Por otro lado, fijo su postura sobre los señalamientos hacia Julián como un hombre violento. José Manuel Figuera compartió la enseñanza que los pleitos legales que envuelven a los Figueroa le ha dejado.