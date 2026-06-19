¿Sí hubo romance? Aranza rompe el silencio y envía un contundente mensaje

Aranza niega su supuesto romance con Julián Figueroa, envía mensaje a Imelda Tuñón y aclara si el hijo de Maribel Guardia le ofreció un tema para interpretarlo. El abogado de Alicia Villarreal habla del amparo tras la audiencia de ayer con Cruz Martínez y revela si aceptara el acuerdo que le proponen a la cantante de música regional mexicana. Mariana Ochoa revela si aún mantiene contacto con Julissa. Farruko confiesa que la madurez le ayudó a evolucionar como cantante y habla de su estado de salud.