Venga La Alegría | Programa 19 de junio 2026 Parte 2 | El consejo de Shakira a Beéle, los mejores juegos y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 19 de junio 2026, parte 2: El consejo que Shakira le dio a Beéle, Sarah Nichols compartió nuevos detalles del proceso contra Pascacio López, hilarantes momentos con James y Henry en el Minion Day, lo que Los Niños Preguntan, jugamos Sin Palabras, Pablo Montero nos puso a cantar y a bailar, el reportaje de Samantha Núñez y mucha diversión. ¡Venga La Alegría!