Venga La Alegría | Programa 19 de junio 2026 Parte 1 | Las celebraciones en El Ángel, La Minerva, el Minions Day y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 19 de junio 2026, parte 1: Celebramos el Minions Day con James y Henry, Aranza se disculpa y envía un mensaje a Imelda Tuñón, el abogado de Alicia Villarreal explica si aceptarán el acuerdo que presentó Cruz Martínez, Mariana Ochoa revela si mantiene contacto con Julissa, Farruko habla de su estado de salud y el imperdible Challenge.

También, Efigenia Ramos aclara si escribirá sus memorias con lo que vivió con Silvia Pinal, Jean Aguilera quiere mantener vivo el recuerdo de Juan Gabriel y los mejores diseños para celebrar el Minions Day. Además, lo que sucedió en El Ángel y La Minerva por la victoria de la Selección Azteca y los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 18 de junio 2026. ¡Venga La Alegría!