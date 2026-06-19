Pablo revela el SUEÑO que le queda por cumplir en MasterChef 24/7: “Ya ganar no me importaría” (VIDEO)

El camino hacia el éxito en MasterChef 24/7 no es lineal y los cocineros tienen que pasar por diferentes etapas para evolucionar hasta convertirse en los mejores. Esto es algo que tiene más que presente Pablo, quien ha recibido fuertes regaños por sus platillos, pero que poco a poco ha ido mejorando. Y precisamente esto es lo único que el joven espera de su paso por la cocina más famosa de México, pues considera que en el momento en el que lo feliciten por sus aprendizajes, llevarse el primer lugar qudará en segundo plano.