"¡Repruebo totalmente esto!”, Arturo Carmona sobre la relación de trabajo entre Alicia Villarreal y el supuesto violentador de Melenie
Tras revelarse que el supuesto violentador de Melenie Carmona, hija Arturo Carmona, sigue trabajando con Alicia Villarreal, el actor fue claro al mostrar su postura como padre.
Tras revelarse que el supuesto violentador de Melenie Carmona, hija Arturo Carmona, sigue trabajando con Alicia Villarreal, el actor fue claro al mostrar su postura como padre.
Galerías y Notas Azteca UNO