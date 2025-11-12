inklusion logo Sitio accesible
"¡Repruebo totalmente esto!”, Arturo Carmona sobre la relación de trabajo entre Alicia Villarreal y el supuesto violentador de Melenie

Tras revelarse que el supuesto violentador de Melenie Carmona, hija Arturo Carmona, sigue trabajando con Alicia Villarreal, el actor fue claro al mostrar su postura como padre.

