Venga La Alegría | Programa 16 de marzo 2026 Parte 2 | La música de Jeans, Margarita McKenzie, los mejores juegos y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 16 de marzo 2026, parte 2: Cristián de la Fuente explota y explica lo del robo de su moto, lo que provocó la polémica dinámica de Margarita McKenzie, la música de Jeans y nos pusimos futboleros con breakdance y freestyle. Además, jugamos Coordenadas y Sin Palabras. ¡Venga La Alegría!