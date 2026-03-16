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Venga La Alegría | Programa 16 de marzo 2026 Parte 2 | La música de Jeans, Margarita McKenzie, los mejores juegos y más

Cristián de la Fuente explota y explica lo del robo de su moto, lo que provocó la polémica dinámica de Margarita McKenzie, la música de Jeans y nos pusimos futboleros con breakdance y freestyle. Además, jugamos Coordenadas y Sin Palabras. ¡Venga La Alegría!

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 16 de marzo 2026, parte 2: Cristián de la Fuente explota y explica lo del robo de su moto, lo que provocó la polémica dinámica de Margarita McKenzie, la música de Jeans y nos pusimos futboleros con breakdance y freestyle. Además, jugamos Coordenadas y Sin Palabras. ¡Venga La Alegría!

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