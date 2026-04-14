Benditas Mujeres: El Dr. José Luis Peña aclaró todo sobre la obesidad, candidatos para cirugías bariátricas y más

¿Sabías que el 70% de los mexicanos tienen sobrepeso u obesidad? Ferka Quiroz platicó sin ‘tapujos’ con el Dr. José Luis Peña, especialista en cirugía bariátrica, quien despejó las dudas sobre la obesidad. ¿El sobrepeso es una enfermedad? ¿Qué riesgos lleva la obesidad? ¿Qué factores influyen para tener obesidad? ¿Cómo sé si soy obeso u obesa? ¿Cuáles son los grados de obesidad? ¡Ojo a los procedimientos quirúrgicos!