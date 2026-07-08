“El público sabe qué papel juega cada quién en la agrupación”, esposa de Alejandro Marcovich revela que nadie de los Caifanes ha ido a ver al guitarrista

Alejandro Marcovich salió del coma inducido tras sufrir un derrame cerebral en su casa el pasado 19 de mayo. En exclusiva, su esposa Gabriel Martínez compartió cómo ha sido la recuperación del exintegrante de Caifanes y detalló que el músico recibió el alta médica la noche de este lunes y reconoció que el pronóstico inicial no era alentador. ¿Los integrantes de Caifanes se han acercado para conocer el estado de salud de Alejandro Marcovich?