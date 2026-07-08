¿Cómo identificar una alergia y cuáles son las más comunes? El Dr. Meneses explicó todo sobre las alergias

¿Es cierto que las alergias han aumentado en el mundo? ¿Por qué nos volvemos alérgicos? ¿Toda molestia es una alergia? ¿Cuáles son las alergias más comunes? ¿Cómo diferenciar una alergia de un resfriado? El Dr. Néstor Alejandro Meneses, alergólogo e inmunólogo pediatra, aclaró todas las dudas y explicó a qué se debe que las alergias van en aumento.