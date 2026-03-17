¿Tuvo problemas con la ley y se cambió el nombre? Esto es lo que se sabe de Ángel Muñoz, el supuesto esposo infiel de Ana Bárbara

¿Se cambió el nombre? ¿Tuvo problemas con la ley? Fue en 2014 cuando Ana Bárbara confirmó su relación con Ángel Muñoz, un exagente de seguridad de Estados Unidos quince años menor que ella. El supuesto esposo infiel de Ana Bárbara se ha desempeñado como mánager y colaborador de la intérprete de “Bandido”. Pero... en realidad, ¿quién es Ángel Muñoz? Esto es lo que se sabe tras las averiguaciones.