¿Qué cantarán en el spin-off de Hoy No Me Puedo Levantar? ¡Checa lo que reveló Luis Gerardo Méndez!
A muy pocos días del estreno, Luis Gerardo Méndez compartió detalles del spin-off de Hoy No Me Puedo Levantar, el musical que marcó a una generación.
A veinte años del fenómeno que marcó toda una generación, Hoy No Me Puedo Levantar, regresa con una presentación especial que reúne al elenco original. Y es Luis Gerardo Méndez, quien compartió su sentir a pocos días del estreno. ¡Ojo al adelanto que compartió el actor sobre el prometedor show!