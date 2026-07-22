"¡No hablo de los muertos!”, Así reaccionó Laura Bozzo al escuchar el nombre de Gabriel Soto

Laura Bozzo llegó a la CDMX y sus declaraciones dieron todo de qué hablar. En toda cordialidad, contó de su conexión y la posibilidad de un romance con Alfredo Adame, reaccionó a las polémicas declaraciones de Diana Golden sobre la orientación sexual de su exesposo y envió sus mejores deseos a Irina Baeva y Giovanni Medina. Pero al escuchar el nombre de Gabriel Soto, su actitud cambió radicalmente. Aquí los detalles.