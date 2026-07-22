¡Luis está seguro de su SALIDA de MasterChef 24/7 y así se lo confió a la Chef Lili Cuéllar! (VIDEO)

Luis aprovechó un momento a solas con la Chef Lili Cuéllar para agradecerle por todas sus enseñanzas de repostería en MasterChef 24/7 y confiarle, una vez más, que está tan seguro de que saldrá eliminado esta semana que quiso despedirse de ella... ¿pero sí ocurrirá o sólo es un pensamiento intrusivo?

