Tras 12 años de sobriedad, Carmen Campuzano recuerda a su hermana y habla de lo que vivieron sus hijas
En vísperas de cumplir doce años de sobriedad, Carmen Campuzano abrió su corazón y recordó a una persona muy importante en vida y reveló cómo vivieron sus hijas su rehabilitación.
En vísperas de cumplir doce años de sobriedad, Carmen Campuzano abrió su corazón y recordó a una persona muy importante en vida, una mujer que estuvo a su lado en sus triunfos y caídas, su fallecida hermana Ruth. Además, reveló cómo vivieron sus hijas su rehabilitación.