¿Se come o no? Aquí te decimos qué hacer con la comida de la ofrenda

Cada 3 de noviembre, después del Día de Muertos , te haces las mismas preguntas: ¿qué debo hacer con la comida de la ofrenda? ¿será que la puedo comer? ¿sí me la como me caerá una maldición? ¡Para nada! Hay muchas creencias y supersticiones que ronda el tema, pero la realidad está muy alejada de esto. No te rompas más la cabeza, te daremos varias opciones que puedes hacer con los alimentos sin remordimientos.

¿Se pueden comer la comida de la ofrenda?

La ofrenda es un ritual donde se les ofrece a nuestros fieles difuntos un camino a este plano, disfrutar de su comida o bebida favorita y hacernos compañía por un día en el año.

Los abuelitos nos han transmitido la creencia de que los espíritus visitantes no pueden comer, pero su forma de disfrutar la comida en el altar es inhalando su esencia, sazón y frescura, por esta razón se dice que los alimentos se quedan sin sabor.

Existen muchas creencias al respecto y algunas personas piensan que no se deben comer los alimentos por respeto a los difuntos, sin embargo, la realidad es que si se pueden ingerí, siempre y cuando no esté en descomposición o echada a perder.

¿Qué comida se puede comer de la ofrenda?

Se recomienda no ingerir los platillos que fueron expuestos al polvo y a varios días sin refrigeración, dado a que estos alimentos pueden albergar bacterias y hongos dañinos.

Lo que puede ser comestible aún a pesar de algunos días es: la fruta, las calaveritas de azúcar, incluso el pan de muerto que, aunque estará endurecido, se puede colocar en el microondas junto con un vaso de agua pequeño para que vuelva a hidratarse.

¿Cuándo se pueden comer la comida de la ofrenda?

La comida se debe consumir después del 1 y 2 de noviembre, justo en el momento en que se levanta la ofrenda y se retiran todos los adornos utilizados.

Una opción para no desperdiciar los alimentos en buen estado es donarlos a asociaciones o alguien que más la necesite. En caso de que los alimentos ya no estén en buen estado deberás desecharlos en un lugar adecuado para evitar la propagación de infecciones y plagas.

