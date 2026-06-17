“Trato de no leer comentarios negativos”, Belinda revela cómo lidia con el hate

Linet Puente entrevistó en exclusiva a Belinda, quien prestará su voz a ‘Lilypad’ en Toy Story 5. Además de revelar su secreto para volver a ‘los cuernos de la luna’, la actriz y cantante mexicana compartió cómo lidia con el hate y confesó las complicaciones que ha vivido para hacer amistades. ¡No pierdas detalle!